Dalla Spagna: Siviglia, casting ds. Spunta anche Ausilio

Inizia il casting in casa Siviglia per il nuovo ds. Stando alle indiscrezioni di “El Desmarque” i nervionenses avrebbero opzionato il nome di Antonio Cordon (attuale dirigente del Granada), ma non mancherebbero altri nomi sul taccuino: oltre ad Antonio Fernandez (Sporting Lisbona) ci sarebbe anche Piero Ausilio dell’Inter, da vent’anni con la società nerazzurra. Quest’ultimo sembrerebbe il profilo più gradito dal club spagnolo vista la sua esperienza ed attendibilità.