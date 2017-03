Dalla Spagna: Suarez e il Real Madrid, un matrimonio saltato per “colpa” di Ancelotti

E se la MSN non fosse mai esistita? E se Luis Suarez avesse indossato la camiseta blanca anziché quella blaugrana? Sembra un’idea folle ma dalla Spagna arriva la clamorosa notizia di ciò che sarebbe potuto essere e che invece per “colpa” di un solo uomo non è stato: Luis Suarez al Real Madrid. Secondo quanto riportato da “Marca”, l’uruguagio e i blancos si sarebbero potuti unire in matrimonio nell’estate 2014 ma ad annullare le già preannunciate nozze sarebbe stato nientepopodimeno che Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano avrebbe infatti deciso di non acquistare l’ex Liverpool per puntare sulla già collaudata BBC, credendo fortemente in Benzema. La chiusura di Ancelotti spalancò così un portone al Barcellona, il quale approfittò del momento per assicurarsi la stella di Salto e dar vita all’ormai nota MSN…