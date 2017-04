Dalla Spagna: suggestione Maresca per il dopo Monchi. In lizza anche uno juventino…

Con il Siviglia in quattro stagioni ha vinto una Coppa di Spagna, una Supercoppa spagnola ma soprattutto due Coppe Uefa e una Supercoppa europea. Ha segnato 13 gol in 93 partite e conquistato il cuore di molti tifosi andalusi. Ora Enzo Maresca al Siviglia potrebbe tornarci rientrando dalla porta principale, per svolgere il ruolo di direttore sportivo lasciato vacante da Monchi. Secondo quanto riportato da “Cadena Cope”infatti, gli spagnoli starebbero decidendo se affidare l’era post-Monchi a un ex giocatore del Siviglia o se permettere a un componente esterno al club di aggiudicarsi questo ruolo. Tra gli ex giocatori in lizza per un posto, oltre a Maresca, ci sarebbero anche Ivica Dragutinovic, Andres Palop e Carlos Marchena, mentre i candidati “esterni” sarebbero Antonio Cordon (Monaco), Fran Garagarza (Eibar) e Javier Ribalta, osservatore della Juventus che proprio in Spagna ha mosso i primi passi della sua carriera lavorativa. Il 36enne Ribalta si è affacciato al calcio che conta grazie al Liverpool di Rafa Benitez, club con il quale ha lavorato per tre stagioni prima di spostarsi al Novara e poi alla Juve nel 2012. A Vinovo è diventato presto uno degli uomini di fiducia di Marotta, aiutando la dirigenza bianconera a mettere a segno colpi importanti come quello che ha portato Dani Alves a parametro zero da Barcellona a Torino.