Dalla Spagna: Thiago Alcantara per sostituire Isco. Ecco il piano del Real Madrid…ma occhio al City

Che Thiago Alcantara sia un pupillo di Pep Guardiola è cosa ben nota e infatti in molti si aspettano un passaggio in estate dello spagnolo dal Bayern Monaco al Manchester City per ritrovare il “maestro” che lo ha fatto crescere prima al Barcellona e poi in Baviera. In Inghilterra sono molti a credere in questa ennesima riunione da parte dei due ma in Spagna non sono dello stesso avviso. Secondo “Don Balon” infatti il Real Madrid avrebbe messo nel proprio mirino l’ex Blaugrana per tutelarsi in caso di partenza di Isco. L’ex Malaga è entrato ormai da qualche settimana in ottica Barcellona (anche se dovrà aspettare la scadenza del contratto nel 2018, data la clausola anti-Barca nel contratto) e per questo il Real starebbe preparando un piano b che preveda un altro tradimento, ma questa volta in direzione opposta. Thiago Alcantara è cresciuto infatti nella cantera Blaugrana e un suo arrivo ai Blancos rappresenterebbe un voltafaccia clamoroso alla squadra che lo ha formato e lanciato nel mondo del calcio. In caso di partenza di Isco dunque Florentino Perez è pronto al contrattacco. Bayern Monaco, City e Barcellona sono avvisate.