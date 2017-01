Dalla Spagna: Thiago Motta non rinnova. Possibile ritorno in Serie A?

La vita parigina di Thiago Motta presto giungerà al termine. Il centrocampista italiano ha un contratto in scadenza nel giugno 2017 e, secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, l’ex Inter non avrebbe intenzione di rinnovare con il Psg. A confermarlo sarebbe stato il suo procuratore. Si parla di un suo possibile ritorno in Serie A la prossima estate, dopo la parentesi Genoa e la vittoriosa esperienza nerazzurra.