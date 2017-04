Dalla Spagna: tonfo Real. Perez furioso pensa di vendere anche Ronaldo

In seguito alla pesante sconfitta subìta ad opera del Barcellona nei minuti finali, Florentino Perez, attuale presidente del Real Madrid, parrebbe essere davvero furioso con la sua squadra ed avrebbe espresso a Zidane la volontà di cedere alcuni pezzi da novanta. Questo viene riportato in Spagna dai colleghi di Diario Gol, che specifica come nel mirino della società madridista siano finiti il portiere Keylor Navas, ma perfino il capitano Sergio Ramos, Karim Benzema, Nacho Fernandez, Luka Modric e infine l’insospettabile Cristiano Ronaldo. Nomi clamorosi ora sul banco degli imputati, per delle cessioni che, se dovessero realmente avvenire, sarebbero destinate ad animare la prossima sessione di mercato. O molto più semplicemente la provocazione a caldo dopo una sconfitta sofferta.