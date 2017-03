Dalla Spagna: Torres compie gli anni. E l’Atletico gli regala il rinnovo

Fernando Torres è tornato nella sua Madrid dopo aver girovagato per l’Europa per quasi un decennio. El Niño, cresciuto e lanciato dall’Atletico, ha raggiunto e trovato fortuna anche all’estero, in Premier League, con le maglie di Liverpool e Chelsea, dal quale dopo tre anni ha raggiunto Milano per giocare nel Milan. Con i rossoneri l’attaccante spagnolo sembrava aver perduto il feeling con il gol e la sua carriera sembrava inevitabilmente sulla via del tramonto. Ma nel gennaio del 2015 i Colchoneros hanno deciso di riportarlo a casa in una trattativa che vedeva coinvolto anche Alessio Cerci in uno scambio di prestiti. Il contratto con i rossobianchi di Madrid è in scadenza alla fine di questa stagione ma dalla Spagna filtrano voci rassicuranti riguardo il suo futuro. Lunedì il fuoriclasse iberico ha compiuto 33 anni e – secondo quanto riportato da Cadena SER – l’Atletico Madrid vorrebbe regalargli il rinnovo contrattuale, tanto che le contrattazioni sarebbero già state avviate. Un compleanno speciale condito dall’amore e la riconoscenza di un club che è casa sua. E allora 1000 di questi giorni, Fernando!