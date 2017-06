Dalla Spagna: tra Torino e Barcellona, Vermaelen potrebbe restare in Catalogna…

Rientrato dal prestito alla Roma, Thomas Vermaelen è entrato nelle ultime ore in orbita Torino, società che potrebbe garantire al giocatore un minutaggio soddisfacente per ritrovare continuità di rendimento dopo i molti infortuni. Secondo “Sport” però il giocatore belga potrebbe restare al Barcellona come riserva, giocandosi la possibilità di guadagnarsi un posto da titolare. La decisione finale relativa a una partenza o meno del giocatore spererà al nuovo tecnico Ernesto Valverde, il quale il prossimo 12 luglio potrà visionare tutti i giocatori Blaugrana nel ritiro precampionato.