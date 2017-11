Dalla Spagna: Valencia, occhi su Darmian

Matteo Darmian in Liga? Il Valencia ci pensa. Secondo quanto riportato da “Onda Deportiva Valencia”, i Pipistrelli si sarebbero messi sulle tracce dell’ex terzino granata, lasciato spesso e volentieri in panchina da Jose Mourinho allo United. L’acquisto di Darmian permetterebbe a Marcelino di italianizzare ancora di più quello che attualmente il club più “italiano” della Liga, vista la presenza in rosa di Zaza e di tante ex conoscenze della Serie A come Kondogbia, Montoya, Murillo e Neto.