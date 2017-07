Dalla Spagna: Verratti incontra il PSG. Vuole il Barça ma senza rottura netta coi francesi

Giornata importante in casa Psg sul fronte Verratti. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, il giocatore italiano quest’oggi si incontrerà con la dirigenza parigina per discutere della sua partenza. La volontà dell’ex Pescara è quella di unirsi al Barcellona il prima possibile senza però rompere bruscamente con il club francese. Domani il PSG inizierà la preparazione precampionato e Verratti si unirà ai compagni come da contratto.