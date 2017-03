Dalla Spagna: Zaza regala 16 milioni alla Juve. Raggiunte le 10 presenze con il Valencia. Ora mancano solo i bonus…

Scendendo in campo contro lo Sporting Gijón, Simone Zaza ha raggiunto le 10 presenze con il Valencia e ha così regalato 16 milioni di euro alla Juventus. Avendo raggiunto il minimo di presenze concordate tra i due club, come riportato da “Sport”, l’attaccante italiano è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Valencia. Ora mancano solamente i 2 milioni di bonus derivanti dal numero di presenze finali, i quali si andranno ad aggiungere ai 2 milioni già spesi dagli spagnoli a gennaio (per permettere il trasferimento dal West Ham) e a questi ultimi 16, andando a completare l’operazione di 20 milioni inizialmente pattuiti dalle due squadre.