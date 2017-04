Dalla Turchia: Balo-Galatasaray, ritorno di fiamma. Contatti già avviati da Raiola

Mario Balotelli al Galatasaray? Qualcosa di più di una semplice ipotesi. Secondo quanto riportato da diversi portali turchi nelle ultime ore, l’attaccante italiano potrebbe lasciare Nizza a fine stagione per unirsi al Galatasaray, club al quale era già stato accostato nell’estate 2016. Le voci provenienti dalla Turchia parlano di un Mino Raiola già al lavoro per provare a rendere possibile questo nuovo trasferimento per il proprio assistito. Il procuratore di Balotelli sarebbe infatti già entrato in contatto con Cenk Ergun, direttore sportivo del Gala, al quale avrebbe espresso la disponibilità a portare SuperMario alla Turk Telekom Arena. Balotelli non avrebbe infatti ancora ricevuto la certezza di poter rimanere a Nizza per un’altra stagione e per questo motivo avrebbe deciso di non precludersi nessuna opzione per il futuro. Che sia la davvero la volta buona per lo sbarco in Turchia del Balotelli nazionale?