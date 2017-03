Dalla vendetta di Roy Keane al dramma di Coleman, passando per Nainggolan e Tevez. Quando un tackle rischia di mettere fine a una carriera

Immagini shock quelle provenienti dal match tra Irlanda e Galles tenutosi ieri sera, nel corso del quale il difensore dell’Everton Seamus Coleman è stato protagonista suo malgrado di un gravissimo infortunio. Un intervento killer del gallese Taylor ha spezzato la gamba dell’irlandese, il quale è stato trasportato fuori dal campo in barella. Carriera a rischio? In questi casi non si può mai dire, l’unica certezza è che difficilmente il giocatore dei Toffees potrà tornare ai livelli prestazionali mantenuti fino ad ora nel corso della sua carriera.

Purtroppo negli ultimi anni tante volte abbiamo assistito a veri e propri interventi killer che hanno rischiato di porre fine ad alcune carriere e che altre le hanno proprio stroncate, interventi così detti ‘di gioco’ ma che spesso hanno portato le vittime a non poter più giocare come prima…

HALAND – KEANE: Uno degli interventi killer più noti ai calciofili è sicuramente quello effettuato da Roy Keane ai danni di Alf-Inge Haland nel corso di un Man United-Man City del 21 aprile 2001. L’ex capitano dei Red Devils colpì volontariamente al ginocchio l’avversario, ponendo di fatto fine alla carriera del difensore norvegese. Il gesto di Keane fu una vera e propria vendetta personale, dal momento che tre anni prima proprio Haland aveva causato la rottura di alcuni legamenti della gamba del centrocampista dello United, salvo poi urlargli in faccia accusandolo di simulazione.

CISSE X 2: Come dimenticare il doppio drammatico infortunio subito dall’ex Lazio Djibril Cisse? La prima rottura di tibia e perone avvenne il 30 ottobre 2004 nel corso di un Blackburn-Liverpool. L’attaccante francese, all’epoca in forza ai Reds, si ruppe di netto la gamba sinistra, la quale, a detta dello stesso giocatore, senza il pronto intervento dello staff medico presente allo stadio sarebbe stata addirittura amputata. Grazie alle cure Cisse tornò all’attività agonistica ma nel 2006 durante un’amichevole tra la sua Francia e la Cina, l’attaccante si ruppe tibia e perone della gamba destra, infortunio che non gli permise di tornare più ai livelli di un tempo.

EDUARDO: Il 23 settembre 2008 la sfortuna colpì l’attaccante dei Gunners Eduardo, nel corso di un Birmingham-Arsenal di Premier League. Il brasiliano venne colpito violentemente da Martin Taylor nei primi minuti di gara, intervento che portò alla frantumazione di tibia e perone e a uno stop di oltre 9 mesi. Il brutto infortunio cambio radicalmente il modo di giocare dell’asso brasiliano, il quale dopo due anni lasciò l’Arsenal per accasarsi al meno glorioso Shakhtar Donetsk.

CHIVU E IL CASCHETTO: Anche l’Italia è stata teatro di drammi sportivi. Il 6 gennaio 2010, l’interista Chivu si fratturò il cranio a causa di uno scontro con l’attaccante del Chievo Verona Pellissier, scontro che portò il giocatore ad essere operato d’urgenza e a dover indossare per il resto della carriera un caschetto protettivo.

DRAMMA SHAW: Il terzino del Manchester United Luke Shaw si ruppe tibia e perone il 15 settembre 2015, conseguentemente a uno scontro di gioco con Hector Moreno (Psv). L’inglese fu trasportato fuori dal campo in barella e con una maschera d’ossigeno alla bocca e lo stop di 10 mesi lo portò a pensare di non poter più giocare a calcio.

NAINGGOLAN KILLER: Il romanista Nainggolan è stato protagonista negli ultimi anni di due gravi infortuni, avvenuti proprio a causa di due suoi interventi ai danni di giocatori avversari. In un Chievo Verona-Roma un tackle scomposto del belga portò alla rottura di tibia e perone per Mattiello, il quale decise poi di assolvere l’avversario spiegando che quanto avvenuto era stato solamente un intervento ‘di gioco’. Non la presero invece così alla leggera i tifosi blaugrana quando qualche mese dopo Rafinha riportò la rottura del legamento del crociato del ginocchio destro, proprio a causa di un intervento effettuato da Nainggolan.

TEVEZ GRAZIATO: Un entrataccia con piede a martello di Carlos Tevez portò alla frattura di tibia e perone della gamba destra di Ezequiel Ham, giocatore dell’Argentino Juniors. Durante un match di campionato contro il Boca, l’argentino fu vittima di un tackle sbagliato da parte del connazionale (il quale non fu nemmeno ammonito, ndr), tackle che portò Ham a dover essere operato la notte stessa dopo la partita.

[Purtroppo molti sono i gravi infortuni avvenuti nella storia del calcio. In questa breve lista abbiamo deciso di riportare solamente quelli più recenti, che hanno rischiato di mettere fine ad alcune carriere.]