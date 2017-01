Dall’Argentina: Man. United, l’ex Samp Sergio Romero verso il Boca Juniors

Il Boca Juniors sembrerebbe essere sulle tracce di Sergio Romero, estremo difensore ex Samp del Manchester United. Secondo i colleghi di Olé, il club di Buenos Aires vorrebbe arrivare al portiere argentino per rinforzare il proprio reparto difensivo e tenerlo stabilmente in orbita Nazionale. Lo stesso Bauza ha affermato che “se non inizia a giocare con il suo club attuale, sarà difficile convocarlo perché perde il ritmo partita”. Inoltre, il ct argentino ha voluto sbilanciarsi e ha continuato: “parlerò con lui e se posso anche con Mourinho. Abbiamo già discusso altre volte e mi era stato detto che Sergio avrebbe avuto più occasioni per giocare”.