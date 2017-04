Dall’Argentina: Sampaoli prossimo Ct dell’Albiceleste? Rimangono da definire i dettagli…

Jorge Sampaoli potrebbe presto realizzare il sogno di allenare Lionel Messi. No, non sarà il futuro allenatore del Barcellona bensì il nuovo Ct della Nazionale argentina. Secondo quanto riportato da “Olé”, la trattativa tra l’attuale allenatore del Siviglia e la Federazione argentina sarebbe infatti a buon punto, tanto che rimarrebbero da limare solamente alcuni dettagli legati alla durata del contratto. Sampaoli vorrebbe infatti un mandato di 5 anni, così da poter avere abbastanza tempo per creare un progetto vincente. L’arrivo di Sampaoli costerebbe all’AFA 1 milione e mezzo di euro più i 900.000 dollari da versare nella casse di Bauza per il suo esonero. Dopo la vincente esperienza alla guida della Nazionale cilena, Sampaoli potrebbe dunque tornare a ricoprire il ruolo di commissario tecnico, questa volta però alla guida della “sua” Argentina. La trattativa potrebbe già diventare ufficiale nelle prossime settimane.