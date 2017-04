Tevez-Boca atto terzo? Il Pres. del club di Buenos Aires vola a Shanghai…

A volte ritornano. Non una, ma ben due volte. Carlos Tevez è approdato in Cina da pochissimo tempo ma sente già nostalgia di casa. O almeno è quanto spera il Presidente del Boca Juniors che – secondo quanto riportato da Olé – sarebbe in procinto di volare a Shanghai per convincere l’Apache a tornare in Argentina. Il fuoriclasse sudamericano, la cui carriera iniziò proprio tra le fila del club di Buenos Aires, ha girato tutta Europa prima di tornare dai suoi tifosi nel 2015, al termine della sua esperienza juventina. Una ‘toccata e fuga’ la seconda avventura in maglia gialloblù, durata solamente un anno, prima di cedere alle avances (e ai soldi) dello Shenhua. Con il club tre volte campione di Cina ha giocato sinora appena 4 partite, andando a segno una volta e servendo due assist. Particolarmente amaro l’esito di uno dei quattro match disputati, che è valso l’eliminazione dalla Champions League asiatica. Ora per Carlitos potrebbe preannunciarsi un secondo rientro alla Bombonera, presumibilmente meno atteso della volta scorsa, quando i tifosi ancora non si sentivano ‘traditi’ da colui che ha sì sempre ammesso di voler concludere la carriera a casa sua, ma che non è stato in grado (al momento) di mantenere la promessa per motivi tutt’altro che sentimentali. Tevez-Boca atto terzo. Nella speranza che sia quello conclusivo…