Dall’Australia: Adelaide United, una panchina per ‘Batigol’. Batistuta potrebbe diventare allenatore

Gabriel Batistuta, ex bomber di Roma e Fiorentina, potrebbe ora allenare in A-League. Infatti, secondo i colleghi di Fox Sports Australia, l’Adelaide United si sarebbe dimostrata interessata ad affidargli la propria panchina. In seguito al suo ritiro dal calcio giocato, ‘Batigol’ ha lavorato come collaboratore tecnico sotto l’Argentina di Sergio Batista ma mai come allenatore. Ora, se accettasse la panchina della squadra australiana, Batistuta avrebbe quindi la possibilità di cimentarsi in una nuova sfida e aggiungere qualche nuovo trofeo in vesti diverse al suo palmares.