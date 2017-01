Dall’Inghilterra: 1 milione a settimana per convincere Rooney. Ecco l’offerta dalla Cina che sconvolge tutti ma non Mourinho: “Non lo tratterrò”

250° gol realizzato nel weekend con la maglia del Manchester United e conseguente nuovo titolo di giocatore più prolifico della storia del club, con sorpasso su Sir Bobby Charlton. Il raggiungimento di questo storico traguardo potrebbe diventare presto l’ultimo regalo fatto da Wayne Rooney ai propri tifosi e il pretesto giusto per lasciare il Manchester United nel migliore dei modi. Le avances cinesi si fanno infatti sempre più insistenti e qualora le mostruose cifre di una nuova offerta provenite dall’Asia dovessero essere confermate, per l’inglese potrebbe essere impossibile dire di no a cuor leggero. Secondo il “Sun” infatti in Chinese Super League sarebbero disposti ad offrire 1 milione di sterline a settimana all’attaccante per renderlo la stella più lucente del campionato e il giocatore più pagato del pianeta. Cifre folli per un 31enne a fine carriera, che ad oggi nello United percepisce 300.000 sterline a settimana. In estate Rooney aveva rifiutato un’offerta proveniente dal Beijing Guoan, come rivelato da Luo Ning, chairman del club, ma questo nuovo assalto cinese potrebbe portare a un finale diverso. Il Guangzhou Evergrande (club più ricco di Cina) sembra infatti aver messo nel proprio mirino il giocatore ma ancora non si sa se questo sarà il club disposto a sborsare la folle cifra di oltre un milione settimanale per avere Rooney. Intanto, interrogato sulla questione, Josè Mourinho ha fatto sapere che non tratterrà il n.10 nel caso in cui lui esprimesse il proprio desiderio di partire. La decisione finale spetta dunque a Wayne…accontentare il cuore o il portafogli?