Dall’Inghilterra, 100 milioni di sterline per Messi: il Manchester City fa sul serio

La bomba di mercato arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo il “The Sun” il Manchester City sarebbe pronto a qualsiasi follia per Lionel Messi, pur di poter riunire la famosa coppia catalana che tanto bene ha fatto a Barcellona con Pep Guardiola. I Citizens avrebbero già pronti 100 milioni di sterline per convincere il Barcellona a lasciare andare la “Pulce” in Inghilterra e far sognare i propri tifosi, con quello che è assieme a Cristiano Ronaldo il giocatore più forte al mondo.