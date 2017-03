Dall’Inghilterra, ag. Toure: “Yaya al Man United? Perché no?”

“Yaya al Manchester United? Perché no?” Queste le parole pronunciate dall’agente di Yaya Toure, Dimitri Seluk, ai microfoni di “Sky Sports Uk” e subito riportate da tutti i media britannici. Interrogato su quale sarà il futuro del centrocampista ivoriano, Seluk ha rivelato di aver già preso contatti con diverse squadre e ha poi aggiunto che il trasferimento del proprio assistito dal City ai cugini dello United potrebbe essere una soluzione gradita: “Mourinho è un grande allenatore. Zlatan Ibrahimovic è già stato compagno di Yaya al Barcellona. Capisco che ci sia rivalità tra i due club ma per me e Yaya questo non è un problema. Potrebbe essere un problema per lo staff del Manchester City”. Porte spalancate dunque a un trasferimento di Toure sull’altra sponda di Manchester, City permettendo…