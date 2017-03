Dall’Inghilterra: Aguero costa più di Pogba. Il City vuole 110 milioni per il Kun

Il Manchester City avrebbe fissato il prezzo di Sergio Aguero. Se da un lato le voci riportano di un malcontento dell’argentino in casa Citizen, dall’altra la dirigenza del club vorrebbe tutelarsi in caso di partenza del Kun, fissando la cifra per l’acquisizione del cartellino a (quasi) 110 milioni di euro. Lo suggeriscono i colleghi dell’Independent secondo i quali il Real Madrid sarebbe la più interessata a trattarlo.