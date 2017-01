Dall’Inghilterra: anche Guardiola crede nei millennials. Preso il 15enne Touazi dal Valencia

Anche Pep Guardiola crede nei millennials. Nell’ultimo giorno di mercato inglese il Manchester City ha infatti acquistato il baby 15enne Nabil Touazi, talentino della cantera del Valencia. Il City ha sborsato ben 350.000 euro per un ragazzo di soli 15 anni, il quale si unirà dunque alla già promettente Academy dei citizens, sperando poi un domani di diventare una stella della Prima squadra. Touazi è stato visionato più volte nel corso degli ultimi mesi dagli osservatori del City ma la trattativa faticava a decollare in questo gennaio di calciomercato. Ecco allora che a mobilitarsi è stato lo stesso direttore sportivo del City, Txiki Begiristain, il quale nei giorni scorsi è volato a Valencia per risolvere gli ultimi dettagli ed è così riuscito a chiudere con successo questa operazione. Un giovanissimo talento sul quale puntare per il futuro, a dimostrazione del fatto che anche Pep crede nei millennials.