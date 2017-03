Arsenal, Walcott ammonisce Sanchez: “Non dobbiamo litigare tra di noi”

Alexis Sanchez e l’Arsenal sono davvero ad un passo dal divorzio. L’immagine che ritrae il cileno sorridere in panchina dopo il gol del 5-1 subito ieri sera per mano del Bayern Monaco ha mandato su tutte le furie molti tifosi dei Gunners, i quali considerano ormai certa la partenza dell’ex Udinese e Barcellona a fine stagione. A rendere ancora più intricata la situazione è la dichiarazione rilasciata da Walcott all'”Evening Standard”. Il giocatore è tornato a parlare di quanto successo qualche settimana fa durante un allenamento, quando Sanchez abbandonò il terreno di gioco dopo un tackle subito per mano di un compagno (episodio che portò come punizione l’esclusione contro il Liverpool). Il Nazionale inglese ha confermato l’avvenimento di una lite che ha visto coinvolto Sanchez in quell’occasione (nonostante Wenger avesse dichiarato che non era successo nulla), specificando come siano “cose che accadono in allenamento, anche se all’Arsenal di scene del genere se ne sono sempre viste poche”. “Dobbiamo stare uniti. Non dobbiamo litigare tra di noi” ha poi aggiunto l’attaccante britannico. Ammonizione chiaramente rivolta al compagno finito recentemente nel mirino di Juve e Inter; per la serie “o sei con noi o sei contro di noi”.