Dall’Inghilterra: anche Wilshere nelle lista di Guardiola. Pep cerca giocatori inglesi…

Pep Guardiola è alla ricerca di giocatori inglesi con i quali rinforzare il suo City e sembrerebbe che nella sua lista sia finito anche il nome di Jack Wilshere. Secondo quanto riportato dal “Telegraph”, il tecnico spagnolo ha intenzione di acquistare giocatori che ben conoscano la Premier League per creare un team competitivo che possa lanciare l’assalto al titolo nazionale già a partire dalla prossima stagione e per questo motivo starebbe pensando all’attaccante dell’Arsenal, attualmente in prestito al Bournemouth. Wilshere in estate sembrava destinato a un trasferimento in Italia, dal momento che era finito nel mirino di Milan e Roma, ma alla fine ha preferito rimanere in Premier League per provare a rilanciare la propria carriera. Ora il suo futuro potrebbe essere in quel di Manchester, dove sotto la guida del maestro Pep potrebbe tornare ad essere quel meraviglioso giocatore ammirato nei primi anni in maglia Gunners.