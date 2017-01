Dall’Inghilterra: Arda Turan in Cina e Rakitic al Man City. A gennaio il Barca potrebbe salutare le sue stelle

Due giocatori potrebbero lasciare il Barcellona già in questa finestra di mercato per cercare fortuna in nuovi lidi. Si tratta di Rakitic e Arda Turan, come riportato quest’oggi dal “Sun”. Mentre per lo spagnolo ex Atletico è molto probabile un futuro in Cina, per la stella croata, associata fortemente alla Juve la scorsa settimana, rimane calda la pista Manchester City. Guardiola è alla ricerca di un sostituto di Gundogan e dopo l’ennesima débâcle (battuto 4-0 dall’Everton), nei prossimi giorni potrebbe lanciare un affondo per arrivare all’ex Siviglia.