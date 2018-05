Secondo quanto riferito da “Express” Kalidou Koulibaly sarebbe l’ultima idea in casa Arsenal per la difesa. Il difensore senegalese avrebbe attirato anche l’interesse dei Gunners, pronti a lanciare un’offensiva per strappare il centrale agli azzurri. Sempre stando alle indiscrezioni provenienti da oltremanica il congiunto dell’Emirates Stadium sarebbe disposto a spendere una cifra intorno ai 53 milioni pur di aggiudicarsi il pezzo pregiato della scuderia di De Laurentiis.