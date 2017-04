Dall’Inghilterra: Arsenal, Wenger vuole Sanchez in Ligue 1. Il PSG piomba sul giocatore

Alexis Sanchez è uno dei giocatori più richiesti in ottica di mercato e con molta probabilità lascerà l’Arsenal durante la prossima stagione. Il calciatore, che vorrebbe cambiare squadra, avrebbe attratto su di sé l’interesse di Manchester City, Chelsea e PSG, destinazione preferita da Arsene Wenger per il giocatore. Infatti, secondo i colleghi del The Sun, l’allenatore francese non vorrebbe vendere l’attaccante cileno alle rivali di Premier League e, dati anche i rapporti di amicizia che lo legano al presidente della compagine parigina, starebbe spingendo per un trasferimento in Francia del calciatore.