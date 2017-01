Dall’Inghilterra: Aubameyang, Bellerin, Bernat e Van Dijk. La “Pep-Revolution” del City continuerà in estate…

In Inghilterra sono sicuri, in estate in quel di Manchester prenderà vita la vera e propria “rivoluzione di Pep”. Il manager del City ha intenzione di lasciar partire tutti quei giocatori in scadenza i quali non fanno parte del nuovo progetto per rilanciare la squadra. Zabaleta, Yaya Toure, Sagnà, Clichy, Caballero e Jesus Navas verranno lasciati liberi di partire per lasciare posto a nuovi innesti. I nuovi obiettivi di mercato di Guardiola sono rappresentati da Bernat, già suo ex giocatore ai tempi del Bayern Monaco, Bellerin, Van Dijk e soprattutto Aubameyang. Proprio il gabonese sarà il volto nuovo sul quale il City ha intenzione di basare la propria rivoluzione, nonostante il giocatore abbia già dichiarato più volte di volersi trasferire al Real Madrid. Si preannuncia dunque un’estate infuocata per il City, un’estate all’insegna della “Pep-Revolution”.