Dall’Inghilterra: Cannavaro non demorde. Pronti 40 mln a stagione per Diego Costa

Il mercato è sempre più prossimo alla riapertura e le voci di possibili trasferimenti estivi hanno già iniziato a rincorrersi da qualche tempo. Ma dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Nonostante i club cinesi ci abbiano ormai abituati a spese fossi e ingaggi da capogiro per le stelle europee che decidono di emigrare in oriente, Fabio Cannavaro e il suo Tianjin Quanjian potrebbero continuare a stupire con nuovi, ricchissimi assegni pronti per essere staccati. E’ dell’ultim’ora infatti la notizia secondo la quale la squadra allenata dall’ex difensore di Inter e Juve avrebbe già contattato Diego Costa per offrirgli – stando a quanto riportato dal Daily Mail – un contratto pluriennale dal valore di 40 milioni di euro a stagione. Il brasiliano con passaporto spagnolo sarebbe così fortemente tentato ad accettare, dopo il rifiuto di gennaio quando tra l’attaccante e Antonio Conte non pareva scorrere buon sangue. Il Chelsea rischierebbe dunque di perdere definitivamente uno dei pezzi da 90 del suo organico, che se dovesse firmare col Tianjin diventerebbe il calciatore più pagato del mondo. Superando un certo Carlitos Tevez, che all’anno incassa la bellezza di 38 milioni di euro. Dove? In Cina, ovviamente.