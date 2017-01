Dall’Inghilterra: Cesena, tutto fatto per Djuric al Bristol City. Domani le visite mediche

Sembra ormai chiusa la trattativa tra Bristol City e Cesena per Milan Djuric. Secondo i colleghi del BristolPost, l’arrivo dell’attaccante bosniaco è atteso per oggi con le conseguenti visite mediche di rito fissate per domani. L’esordio con i Robins potrebbe avvenire questo sabato durante il match di FA Cup contro Fleetwood Town. Il giocatore saluta i bianconeri romagnoli dopo due anni e mezzo.