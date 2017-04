Dall’Inghilterra: Chelsea, Hazard via per 120 mln. Il Real preme offrendo Morata

Il Real Madrid ha puntato gli occhi su Eden Hazard ma portarlo in Spagna potrebbe ora essere davvero difficile. Infatti, secondo i colleghi inglesi del Daily Star, il Chelsea avrebbe fatto sapere alla dirigenza dei Blancos di volere 119 milioni di euro per il talento belga. Una cifra che nemmeno i Blancos sarebbero attualmente disposti a pagare. La società spagnola sembrerebbe però avere un asso nella manica: Alvaro Morata. I Galacticos sembrerebbero essere disposti a sacrificare l’ex bomber della Juventus pur di abbassare la richiesta dei Blues per Hazard, che magari ora, dato l’interesse di Conte per lo spagnolo, potrebbero modificare le loro richieste.