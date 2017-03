Dall’Inghilterra: Chelsea, in attesa di Kessie si lavora al rinnovo di Matic

In seguito al rifiuto di Radja Nainggolan all’offerta giuntagli dal Chelsea l’estate scorsa, i Blues hanno cercato di operare sul mercato per rinforzare il proprio reparto mediano. Nonostante abbiano trovato uno schieramento che garantisce equilibrio e potenza di fuoco allo stesso tempo, gli occhi del club di Stamford Bridge rimarrebbero puntati su giocatori come Bakayoko del Monaco e Kessie dell’Atalanta. Ma in attesa della riapertura del periodo di trattative – stando al Mirror – Conte sarebbe rimasto ammaliato dalla forma fisica e dal contributo dato da Nemanja Matic, tanto che vorrebbe sbrigare il capitolo rinnovo il più presto possibile per blindarlo. Il centrocampista croato era dato per partente l’anno scorso, ma ora, dopo aver smaltito l’ultimo infortunio, è tornato a dominare in mezzo al campo, dettando tempi di gioco alla squadra che sta dominando la Premier League.