Dall’Inghilterra: Chelsea, niente Vidal? Tutto su Payet. Ecco i piani di Conte…

Incassato il “No” da parte di Ancelotti per la cessione di Vidal, il Chelsea cambia obiettivo e vira tutto su Payet. Il giocatore è in rottura con il West Ham e per questo motivo i Blues potrebbero lanciare un assalto al francese già nelle prossime settimane. Come rivela il “Sun”, la stella degli Hammers piace molto ad Antonio Conte, il quale è pronto a reinvestire parte dei 60 milioni incassati dalla cessione di Oscar in Cina per acquistare Payet subito. Da battere rimane però la concorrenza del Marsiglia, club che secondo l'”Equipe” è ancora favorito nella corsa per arrivare al francese.