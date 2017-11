Dall’Inghilterra: Chelsea, pazza idea Aubameyang per gennaio

Pazza idea Aubameyang per Antonio Conte. L’espulsione rimediata nel derby della Ruhr, nel quale lo Schalke è riuscito nella ripresa a rimontare 4 gol di svantaggio al Borussia Dortmund (risultato finale 4-4), pare aver aperto una frattura tra il gabonese e il BVB. Negli ultimi tempi i rapporti tra giocatore e club sembrano infatti essersi deteriorati parecchio, con l’allenatore Bosz che poco più di una settimana fa decise addirittura di non convocare Aubameyang per la trasferta di Stoccarda, causa “motivi disciplinari”, come reso noto dal club attraverso una nota ufficiale. La rottura tra l’ex Milan e i tedeschi potrebbe dunque spalancare la porta a una clamorosa partenza di del giocatore già a gennaio, con il Chelsea pronto a fiondarsi sul capocannoniere della scorsa Bundesliga. Secondo il “Daily Mirror”, i Blues sarebbero infatti alla ricerca di una punta che possa alternarsi in attacco con Morata.