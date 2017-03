Dall’Inghilterra: Chelsea, pronto il rinnovo per Conte. Ma solo se…

Il contratto in essere di Antonio Conte ha validità sino al giugno del 2019. Eppure, presumibilmente anche in seguito alle voci che lo volevano nel futuro dell’Inter, il Chelsea sarebbe pronto a blindarlo, prolungandone la durata. Ma ad una condizione: la vittoria in Premier League. Secondo quanto riportato dal Telegraph infatti, i Blues non vorrebbero assolutamente rischiare di perdere il tecnico italiano e avrebbero già preparato le carte da far firmare all’ex Juve in caso di conquista del campionato inglese. Le cifre che filtrano sono importanti. Si parla di un sostanziale aumento di ingaggio che andrebbe a superare i sei milioni e mezzo stagionali.