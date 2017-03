Dall’Inghilterra: Chelsea-PSG, scambio clamoroso. Pastore per Diego Costa

Secondo un’indiscrezione riportata dai colleghi del The Sun, il Chelsea starebbe valutando uno scambio di giocatori che avrebbe del clamoroso se andasse a buon fine. I Blues sarebbero in contatto col PSG per discutere della trattativa che porterebbe Javier Pastore a Londra e Diego Costa a Parigi. Un asse fra Capitali che potrebbe spostare gli equilibri calcistici europei qualora dovesse concretizzarsi, in un’operazione di mercato che avrebbe dell’incredibile.