Dall’Inghilterra: Chelsea , United e Arsenal su Nainggolan

Secondo quanto riferito da “The Sun” Radja Nainggolan sarebbe finito in orbita Chelsea e Manchester United, ma stando sempre alle indiscrezioni del tabloid inglese si sarebbe unito anche l’Arsenal nella corsa al numero 4 giallorosso. Luis Enrique, favorito successore di Arsene Wenger, avrebbe espressamente chiesto il centrocampista belga come rinforzo in vista della prossima stagione. Le tre inglesi sono alla finestra, pronte a sondare il terreno per una possibile offensiva in estate.