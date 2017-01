Dall’Inghilterra: Cina, quale stop alle spese? 850.000 euro a settimana per Kane e Alli

La recente notizia riguardo ad un prossimo blocco delle spese dei club della Super League sembrerebbe non spaventare le società cinesi. Dopo i colpi Tevez, Oscar e Obi Mikel, i nuovi obiettivi di mercato parrebbero essere le nuove star della Premier League: Harry Kane e Dele Alli. Secondo i colleghi del Daily Mail infatti, il massimo campionato della Cina starebbe puntando ai due fuoriclasse del Tottenham per rendere più credibile e competitivo il loro torneo a livello internazionale, nella speranza di invogliare sempre più campioni ‘nostrani’ a raggiungerli in oriente. Per i due fenomeni di casa Spurs si parla di possibili offerte contrattuali, ancora una volta, da record: 850.000 euro a settimana netti per andare a giocare in Asia. Alla faccia dei limiti a salari e ai costi dei cartellini…