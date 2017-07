Dall’Inghilterra: Conte chiude il caso Diego Costa e da il benvenuto a Morata

Antonio Conte ha voluto mettere la parola fine sul caso Diego Costa:

“Non mi piace parlare dei giocatori che non sono qui, ma posso solo dire che la situazione di Diego Costa era chiara, per lui e il suo agente, fin da gennaio. Per il resto per me è una vicenda chiusa da tempo”. Queste le parole pronunciate dal manager dei Blues direttamente dalla Tournée negli USA, parole che di fatto ufficializzano la rottura tra il Chelsea e Diego Costa e avvicinano l’attaccante spagnolo al clamoroso ritorno all’Atletico Madrid. Interrogato poi sul nuovo acquisto Morata, Conte ha voluto sottolineare il fatto che, a differenza di quanto scritto sui giornali (che davano in vantaggio Lukaku), l’ex Real Madrid è sempre stato il primo obiettivo di mercato. “E’ stata la nostra prima scelta in ogni momento, ha grande esperienza e grandi potenzialità, credo che sia un ottimo acquisto per noi”.