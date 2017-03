Dall’Inghilterra: Conte e il supermarket all’italiana: da Nainggolan a Kessie, passando per Koulibaly

Messe a tacere le voci relative a una sua partenza a fine stagione, Antonio Conte torna a pensare a come poter rinforzare il suo Chelsea per la prossima stagione e lo fa spaventando l’intera Serie A. Come riassunto dal “Daily Express”, l’ex Ct azzurro non ha abbandonato l’idea di portare a Londra diversi giocatori molto noti ai tifosi italiani e in estate è pronto a fare shopping nel Belpaese. Il primo rinforzo per la difesa Blues rimane il napoletano Koulibaly, giocatore che sembra aver proprio stregato Antonio Conte, il quale è pronto a renderlo un perno della propria difesa londinese. Il sogno per il centrocampo si chiama Nainggolan ma per arrivare al belga la Roma chiede cifre davvero elevate, mantenendo così in fase di stallo la trattativa. Per questo motivo il nome di Kessiè rimane d’attualità, con l’ivoriano pronto a sbarcare al Chelsea nel caso in cui Nainggolan dovesse continuare a vestire di giallorosso. In attacco i nomi più caldi sono quelli di Morata e Llorente, altre due vecchie conoscenze del calcio italiano, ma rimane aperta anche la pista Candreva, esterno che Conte ha imparato ad apprezzare particolarmente durante l’esperienza da commissario tecnico della Nazionale.