Dall’Inghilterra: Conte pensa a Sirigu per sostituire Begovic in partenza direzione Bournemouth

Antonio Conte pensa a Salvatore Sirigu! Questa l’indiscrezione riportata dal “Sun” nelle ultime ore di mercato in terra inglese. Il tecnico italiano avrebbe intenzione di lasciare partire Begovic direzione Bournemouth (si parla di un affare da 12 milioni di sterline) e sarebbe dunque alla ricerca di un sostituto di qualità da impiegare come vice Courtois. Il primo nome della lista dei desideri del Chelsea è Gordon del Celtic ma la trattativa per arrivare al portiere 34enne sembra complicata dal momento che gli scozzesi non sembrano disposti a cedere il proprio numero 1. Ecco allora che Conte starebbe pensando a Salvatore Sirigu, giocatore che, dopo i diversi anni passati a difendere la porta del Psg, in quel di Siviglia sta trovando molte difficoltà ad affermarsi come vorrebbe. Un’avventura inglese potrebbe dimostrarsi un’ottima occasione di rilancio per il portierone ex Palermo, volenteroso di dimostrare di avere ancora molto da offrire.