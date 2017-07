Dall’Inghilterra: Conte pensa all’ex Inter Telles. Si raffredda pista Alex Sandro

Si raffredda la pista che porterebbe Alex Sandro dalla Juventus al Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal “Sun” il terzino brasiliano sarebbe vicino a un rinnovo con la Vecchia Signora, pronta ad offrire al giocatore un adeguamento del contratto a circa 100.000 euro a settimana. Con Alex Sandro più lontano (da segnalare anche interessamento del PSG per lo juventino), Conte avrebbe deciso di provare a portare via dal Porto Alex Telles. Il “Sun” racconta infatti di un’offerta da circa 25 milioni di euro pronta da essere messa sul piatto dai londinesi per il difensore ex Inter.