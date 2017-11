Dall’Inghilterra: Conte scontento di Rudiger. Occhi su Diakhaby

Chelsea, occhi su Mouctar Diakhaby. A dare la notizia è il tabloid britannico “The Sun”, secondo cui il difensore del Lione sarebbe finito nel mirino dei Blues come alternativa ad Antonio Rudiger. Insoddisfatto dall’avvio di stagione del centrale tedesco, acquistato in estate per 30 milioni di sterline dalla Roma, Antonio Conte avrebbe segnato sul proprio taccuino proprio il nome di Diakhaby, difensore classe 1996 cresciuto nel vivaio del Lione e lanciato in prima squadra dai francesi nel settembre del 2016. Da allora più di 30 presenze tra club e Nazionale Under 21, con doti importanti messe in mostra davanti al grande pubblico, doti che sembrerebbero aver permesso al giovane Diakhaby di attirare su di sé anche l’attenzione di Antonio Conte, pronto a scommettere su di lui già a gennaio, nonostante un contratto leghi il francese al Lione fino al 2022.