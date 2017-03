Dall’Inghilterra: Conte sfida Mou per Griezmann. United disposto a pagare la clausola ma il Chelsea non è da meno…

Antonio Conte è pronto a sfidare Josè Mourinho nell’affare Griezmann, affare che si preannuncia come il più caldo della prossima estate. Secondo quanto rivelato dal “Sun”, il Manchester United sarebbe disposto a pagare la clausola di 100 milioni necessaria per liberare il giocatore dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone e regalarlo allo Special One, il quale da mesi ha posto l’attaccante francese in cima alla lista dei desideri. Il Chelsea però non sarebbe da meno. Anche i blues avrebbero infatti messo nel mirino la stella colchonera e sarebbero pronti a pareggiare qualsiasi offerta effettuata dai Red Devils. Il desiderio di Conte sarebbe infatti quello di convincere Griezmann a trasferirsi in quel di Londra per lanciare l’assalto alla Champions League già a partire dalla prossima stagione, la quale segnerà il ritorno in Europa per il club di Abramovic.