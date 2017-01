Dall’Inghilterra: Continua lo shopping folle dei cinesi, Pellegrini ha pronti 90 milioni di euro per Nasri e David Silva

Continuano le spese folli dei club cinesi nei campionati europei. Infatti, secondo il tabloid inglese “The Sun”, l’Hebei Fortune allenata da Manuel Pellegrini, ex allenatore del Manchester City, sarebbe sulle tracce di David Silva e Samir Nasri. Il trentunenne spagnolo è ancora un perno dei Citizens ed ha un contratto in scadenza nel 2019, mentre il francese classe ’87, approdato a Siviglia la scorsa estate, vorrebbe cambiare aria a giugno quando sarà svincolato. Un dirigente degli inglesi ha dichiarato allo stesso Sun: “Pellegrini ha mostrato interesse per avere entrambi la prossima estate. Si parla di un affare da 90 milioni di euro e gli ingaggi per i giocatori sono incredibili, parliamo di cifre pazzesche. David non ha intenzione di lasciare il City, mentre Samir è in una posizione diversa perché la sua carriera qui è finita. Pellegrini li adora entrambi e le norme che la Cina vuole introdurre non lo riguardano da vicino”.