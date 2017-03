Dall’Inghilterra: da “nuovo Pelè” alla serie B polacca. Freddy Adu potrebbe tornare presto in Europa

Quando all’età di 8 anni si trasferì dal Ghana agli Usa, mostrando al mondo intero il suo cristallino talento con una palla tra i piedi, venne subito nominato il “nuovo Pelè” e in poco meno di due anni riuscì ad attirare su di sé l’attenzione dell’Inter, pronto a portare quel ragazzino di soli 10 anni in Italia per farlo crescere nelle giovanili nerazzurre (cosa che non avvenne per volere della famiglia che preferì rimanere a Washington). Oggi Freddy Adu ha 27 anni e tante promesse mancate lasciate alle spalle e secondo il “Sun” presto potrebbe tornare in Europa. Dopo le fallimentari esperienze al Benfica e al Monaco, Freddy si è ritrovato negli ultimi anni a giocare per i Tampa Bay Rowdies, squadra militante nella Nasl (lega calcistica nordamericana), ma il raggiungimento della scadenza del contratto con la società americana lo ha portato a diventare un free agent. Ecco allora che secondo il tabloid inglese il Sandecja Nowy Sacz, club della seconda divisione polacca, avrebbe offerto ad Adu la possibilità di unirsi a loro per provare a rilanciare la sua carriera attraverso un ritorno in Europa. Da “nuovo Pelè” alla serie b polacca. Una nuova scossa nella carriera di Freddy Adu?