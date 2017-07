Dall’Inghilterra: Dani Alves vola da Guardiola. La prossima settimana svolgerà le visite mediche

Salutata la Juventus (con qualche polemica) e trovato l’accordo con il Manchester City, Dani Alves è finalmente pronto a dare inizio alla sua prima avventura in terra inglese. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il terzino brasiliano si unirà ai Citizens per i prossimi due anni e la prossima settimana è previsto un suo sbarco alla corte di Pep Guardiola per svolgere le visite mediche. Il City lunedì darà avvio al ritiro precampionato, prima della partenza per la tournee negli Usa fissata tra una settimana. Sull’aereo diretto negli States Guardiola potrà dunque sedere al fianco di Dani Alves, ritrovando così un grande campione già guidato verso il successo ai tempi del Barcellona.