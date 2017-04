Dall’Inghilterra: De Gea vale più di Buffon? Per il Real sì. Pronta offerta shock da 70 mln

David De Gea vale già più di Gianluigi Buffon? Sul campo la carriera del Gigi nazionale non si discute e per lo spagnolo tanta è ancora la strada da fare per raggiungere i livelli d’eccellenza toccati dal N.1 juventino, ma in sede di mercato queste gerarchie potrebbero presto invertirsi. Secondo quanto riportato dal “Sun” infatti, il Real avrebbe posto in cima alla lista degli obiettivi estivi di mercato l’estremo difensore del Manchester United e per portarlo a Madrid sarebbe disposto a sborsare una cifra folle: 60 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro. Un’offerta shock quella che Florentino Perez è pronto a mettere sul piatto e che renderebbe De Gea il portiere più costoso della storia. Qualora queste cifre dovessero diventare reali, il Real andrebbe infatti a superare i 105 miliardi di lire (circa 54 milioni di euro) spesi dalla Juventus nel 2001 per l’acquisto di Buffon dal Parma. Un vero e proprio record di mercato che permetterebbe a De Gea di mettersi alle spalle, in questa classifica milionaria, quello che da molti è considerato come il miglior portiere della storia del calcio. Nel caso in cui tutto dovesse sfumare, il “Sun” fa sapere che il Real avrebbe già pronto un piano B. Gli spagnoli virerebbero infatti sul portiere belga del Chelsea Thibaut Courtois.