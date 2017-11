Dall’Inghilterra: Dele Alli corteggiato da Jorge Mendes. Il Tottenham trema…

Cambio di procuratore in vista per Dele Alli. Secondo quanto riportato da “Sky Sports News Uk”, il talentuoso centrocampista del Tottenham sarebbe infatti finito nel mirino di Jorge Mendes, noto procuratore che in queste settimane starebbe cercando di convincere il giocatore inglese ad affidarsi alla sua agenzia, la Gestifute. L’accordo tra Dele Alli e il suo attuale agente Rob Segal (agenzia Impact Sports) scadrà nell’estate del 2018, data dopo la quale il giocatore potrà decidere di cambiare procuratore. Il possibile approdo di Alli alla scuderia di Mendes allarma però gli Spurs, spaventati dalla possibilità di veder il proprio miglior giocatore spinto verso nuovi lidi. Jorge Mendes infatti è il procuratore di Cristiano Ronaldo e il Real Madrid è al momento uno dei club maggiormente interessati a Dele Alli, motivo per cui la volontà del Tottenham rimane quella di rinnovare il contratto dell’inglese (in scadenza nel 2022) prima della prossima estate, quando il cambio di procura potrebbe diventare concreto.