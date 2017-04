Dall’Inghilterra: Derby di Manchester per Griezmann

Si prospetta un’estate calda sull’asse Madrid-Manchester. Se da una parte lo United ha dimostrato interesse per Antonie Griezmann già dalla fine della scorsa finestra di mercato estiva, dall’altra anche il City ora sarebbe piombato sul fenomeno dell’Atletico. Ne sono certi i colleghi del Daily Mail, i quali sostengono che Guardiola sarebbe pronto a sfidare Mourinho in un Derby milionario. L’attaccante francese ha una clausola di 100 milioni di euro, ma ha più volte affermato di voler lasciare i Colchoneros solamente nel momento in cui anche Diego Simeone dovesse dire addio alla capitale spagnola. Quel che pare certo, ad oggi, è che i due colossi della città inglese sarebbero decisi più che mai a firmare il fuoriclasse. In uno scontro di mercato che promette scintille.